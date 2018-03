Justiça obriga Ambev a pagar R$ 40 milhões ao Estado do Rio

RIO - Uma decisão judicial a favor do Estado do Rio de Janeiro obriga a fabricante de bebidas Ambev a pagar R$ 40 milhões como garantia do pagamento da dívida referente ao recolhimento de ICMS, informou o governo fluminense nesta sexta-feira, 23.

A Justiça do Rio determinou a liquidação e obrigou a Ambev a depositar o valor em juízo, mas o Estado já poderá usar parte dos recursos.

"Nos termos da legislação estadual, 70% do valor depositado pode ser utilizado pelo Estado para pagamento de dívidas", informou o governo do Rio em nota.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comunicado informa ainda que a decisão judicial, do juiz João Luiz Amorim Franco, da 11ª Vara da Fazenda Pública, considerou improcedentes os recursos da Ambev.

"Essa vitória é muito importante para o Estado. Hoje temos o segundo melhor desempenho entre todos os Estados da federação na cobrança da Dívida Ativa, mas ainda podemos evoluir muito", diz na nota o procurador-geral do Estado, Leonardo Espíndola.