Justiça ouve presidente da Parmalat e decreta segredo no processo O presidente do grupo Parmalat do Brasil, Ricardo Gonçalves, foi ouvido hoje pelo juiz da 42ª Vara Cível Carlos Henrique Abrão, sobre a situação econômica da empresa, que ingressou esta semana com um pedido de concordada preventiva no Fórum de São Paulo. O juiz decretou segredo de Justiça no processo a pedido do advogado da empresa, Carlos Miguel Aidar e do promotor de justiça Alberto Caminã Moreira. Segundo o juiz, o segredo de justiça se justifica para preservar o nome da empresa, assim como a situação fiscal e financeira, cujo sigilo é garantido pela Constituição. Ricardo Gonçalves foi ouvido numa ação proposta contra a Parmalat pelo banco Sumitomo credor de US$ 10 milhões. O banco obteve liminar que impede a Parmalat de mandar dinheiro para o exterior, bem como alienar bens, para impedir o esvaziamento da empresa, o que prejudicaria os credores. O juiz nomeou uma comissão que está devassando a contabilidade do grupo no Brasil. A comissão apresentou hoje ao juiz alguns relatórios sobre os bens imóveis da empresa, mas informou que ainda não obteve informações sobre os ativos, grau de endividamento e eventuais remessas de dinheiro ao exterior.