Justiça pede às Ilhas Virgens quebra de sigilo de empresas do Maranhão A Justiça Federal do Maranhão pediu, por meio de uma carta rogatória, ao governo das Ilhas Virgens o cumprimento da quebra do sigilo bancário de seis empresas abertas no paraíso fiscal em nomes de "laranjas" maranhenses. A rogatória é uma solicitação feita por um juiz ou tribunal de um país ao de outro para que determine a efetivação de certos atos processuais que fogem à jurisdição da autoridade solicitadora (rogante) e pertencem à jurisdição da autoridade solicitada (rogada). O delegado Paulo de Tarso Gomes, do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), apura a possibilidade de que o empresário Aldenor Cunha Rebouças tenha feito remessas de dinheiro às companhias, na tentativa de burlar a Receita Federal. Rebouças prestou depoimento nesta sexta-feira a Gomes em São Luís. O empresário declarou que abriu as firmas apenas para garantir proteção patrimonial, mas não fez operações com elas. Rebouças também afirmou à PF que as empresas foram abertas em nome de "laranjas" por questões de "engenharia econômica" e que não há ilegalidade nisso porque todos foram comunicados do fato. Em testemunho à polícia, os "laranjas" disseram que não sabiam das empresas em nomes deles no Brasil ou em outro país. O delegado do Departamento de Combate ao Crime Organizado da PF disse que aguardará o resultado da quebra de sigilo para verificar se houve ou não crime de sonegação fiscal.