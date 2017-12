Justiça proíbe envio de cartões do Unibanco sem solicitação A Justiça do Rio proibiu o Unibanco de enviar cartões de crédito sem solicitação dos consumidores. Além disso, determinou que o banco devolva, em dobro, os valores pagos a título de anuidade por clientes que receberam os cartões e retire de sua lista de inadimplentes aqueles que não cumpriram esta obrigação. A decisão é válida apenas para os clientes do Estado do Rio, por tratar-se de uma ação civil pública movida neste estado. A decisão atende a um pedido do Instituto Pró-Consumidor (IPC), com sede no Rio de Janeiro, motivado pelos prejuízos causados pelos cartões em alguns de seus associados. "Quando envia o cartão de crédito, o banco parte do princípio da `aceitação tácita´ pelo cliente e fere o Código de Defesa do Consumidor", afirma o advogado do IPC, Alexandre Barros. Ele diz que, se quisesse ceder uma amostra grátis do serviço aos clientes, o banco deveria garantir, no mínimo, a isenção da primeira anuidade. Na opinião do juiz Luis Felipe Salomão, da 2ª Vara Empresarial do Rio, a emissão de cartões de crédito sem solicitação do consumidor dá a impressão de que se trata de um serviço gratuito. "Mas logo em seguida (a empresa) cobra a anuidade do cartão", afirma o juiz. Por isso, ele determinou também que o banco pare de cobrar anuidade sobre todos os cartões já enviados sem solicitação dos consumidores. O Unibanco estará sujeito a uma multa, ainda não estabelecida, caso não devolva a anuidade já cobrada dos clientes. Opinião do banco O Unibanco informou apenas, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que "a política dessa instituição contempla o envio de correspondências e produtos quando previamente autorizados por seus clientes, ou quando autorizados pelos clientes advindos de seus parceiros comerciais". Ou seja, a responsabilidade pelo envio de cartões de crédito seria das administradoras de cartões que trabalham junto ao banco.