Justiça proíbe Parmalat de vender ativos de fábrica no Rio A Justiça do Rio proibiu nesta sexta-feira a venda dos bens da unidade da Parmalat em Itaperuna, no noroeste fluminense, e determinou que uma comissão externa passe a fazer parte da gestão da fábrica. A decisão responde a um pedido do governo do Estado, por meio de ação civil pública. A comissão que vai gerir a fábrica deverá ser formada por cinco pessoas, representando os produtores de leite, os empregados da fábrica, os acionistas, o governo do Estado e os municípios afetados pela crise da empresa. A Parmalat deve R$ 1,8 milhão aos produtores da região, que começaram a suspender o fornecimento à empresa temendo novos calotes. ?Queremos preservar o funcionamento da fábrica. Com a garantia de que vão receber, os produtores podem retomar o fornecimento e a empresa pode continuar produzindo e, consequentemente, gerando receita?, disse o secretário de Agricultura do Estado, Christino Áureo. A Parmalat não quis comentar o assunto, mas por meio da assessoria, informou que a venda de ativos não faz parte dos planos. Em Jundiaí, no interior paulista, houve um ato público em favor da Parmalat na Câmara Municipal. No entanto, a produção de sucos e bolachas nas fábricas da cidade voltou a ser paralisada. O motivo, segundo a empresa, são os fornecedores que deixaram de entregar matérias primas. O presidente do Sindicato dos Alimentícios, Edílson Carvalho, afirmou que a situação é de desespero para os funcionários da Parmalat. A fábrica de biscoitos, por exemplo, trabalhou neste ano apenas do dia 12 ao dia 24.