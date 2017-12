Justiça reconhece correção pelo dólar O dólar americano e outras moedas estrangeiras podem ser utilizados como referencial de correção para contratos, desde que a obrigação e o pagamento dos contratados sejam feitos em reais. A conclusão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar uma ação de dissolução de sociedade, determinou que a empresa Sulenge Construção, Indústria e Comércio, com sede em Caxias do Sul (RS), pague uma dívida equivalente a US$ 50 mil ao engenheiro Roberto José Basso. Para receber os valores previstos em um acordo judicial, feito após a dissolução da sociedade, o engenheiro entrou com uma ação de execução e, em recurso adesivo, pediu a declaração de litigância de má-fé da empresa. A Sulenge alegou que a cláusula que prevê a indexação ao dólar é nula. Em decisão anterior, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia reconhecido a validade da cláusula que fixava o dólar como fator de correção do valor a ser pago pela empresa ao engenheiro. A Terceira Turma do STJ confirmou a decisão do tribunal gaúcho, mas excluiu a condenação da empresa por litigância de má-fé.