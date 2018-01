Justiça será mais rápida para os idosos O caso que envolveu o servidor público federal aposentando Moysés Glicklich, 73, contra a União, acerca de um abono salarial, foi o primeiro processo beneficiado pela lei do idoso a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Lei 10.173, de 9 de janeiro de 2001, estabelece a prioridade de tramitação e julgamento para ações em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Apesar de entrar em vigor apenas no dia 9 de março, o STJ já iniciou o procedimento de destacar nas capas dos processos que chegam ao setor de autuação, aquele onde as partes têm 65 anos ou mais. A identificação dessas causas está sendo feita por meio de um adesivo de cor verde com os dizeres "Maior de 65 anos". Entretanto, é bom lembrar que, para obter o benefício, o interessado precisa fazer uma requisição formal à autoridade judiciária, anexando ao pedido prova de sua idade. A briga judicial de Glicklich era para conseguir a inclusão do abono salarial sobre toda e qualquer parcela componente de seus proventos. O aposentado ganhou em primeira e segunda instâncias. A União recorreu da decisão ao STJ e perdeu sob a alegação de impossibilidade de análise da causa.