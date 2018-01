Justiça só garante imóvel de residência O imóvel em que a família reside não pode ser penhorado, exceto se o proprietário abrir mão desta segurança e oferecer o bem em garantia. Um dos exemplos mais comuns é a fiança. Isto acontece também quando o proprietário precisa de um empréstimo e dá em garantia o lugar onde mora. Mas, mesmo nos casos em que a garantia legal é mantida, ela só vale para o imóvel em que ele resida com a família. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade negar o pedido de um devedor que não queria perder as oito casas em execução judicial. Embora não as usasse como moradia, ele alegava que o aluguel das mesmas servia para pagar a locação e os encargos de outro imóvel onde reside com a família em outro local. Mas este raciocínio não foi acolhido pelo STJ. O STJ entendeu que a exceção prevista na Lei 8009/90, que estabelece regras sobre a impenhorabilidade de bens, protege apenas o imóvel onde reside a família, não incidindo sobre o "imóvel pertencente ao devedor que, porém, não lhe serve de moradia". Com a decisão, o comerciante de São Paulo, Luiz Carlos Fraia - proprietário de quatro prédios com oito casas, mas que mora em imóvel alugado - terá seus imóveis penhorados. Entenda o caso sobre a execução do imóvel O advogado Luiz Matarazzo Silva entrou com um processo cobrando R$ 90 mil de Luiz Fraia. O empréstimo foi realizado em janeiro de 1995, com vencimento em maio do mesmo ano. Como o valor não foi pago, o advogado recorreu à Justiça. Na primeira instância, foi decidido que os imóveis - os quatro prédios com oito casas - deveriam ser penhorados. O devedor entrou com recurso - embargos à execução para evitar a penhora dos bens - em que alegava usar a renda da locação dos imóveis para pagar as despesas do aluguel e encargos de outro local, onde mora com a família. Para ele, este motivo poderia caracterizar o bem como de família e, assim, não sujeito à penhora. Perdeu em primeira instância e recorreu novamente. O Tribunal de Alçada Cível de São Paulo confirmou a sentença e multou Fraia porque ele teria agido de má-fé ao interpor o recurso. Mais um recurso, desta vez para o STJ. Luiz Fraia alegava que a inserção da frase "ou da entidade familiar" na Lei 8009/90 indicaria a proteção ao imóvel, independente "de servir ou não como residência da família". De acordo com o teor deste recurso, as casas penhoradas para o pagamento do débito a Matarazzo estariam alugadas para garantir uma melhor condição de subsistência e qualidade de vida à sua família". Porém o STJ ratificou as decisões anteriores com a seguinte explicação: "o recorrente tem diversos imóveis alugados, não servindo a lei especial de regência para resguardar a fonte de renda do locador, mas, sim, para preservar a residência da família." Desta decisão não cabe recurso que altere o mérito julgado pelo STJ.