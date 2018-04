Justiça suspende abertura de sala com informações do Besc A Justiça Federal em Florianópolis concedeu hoje uma liminar, suspendendo a abertura da sala com informações do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), prevista para ocorrer entre os dias 6 e 13 de maio. A decisão foi tomada com base em uma ação popular contra a privatização do banco. O diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do Banco Central (BC), Carlos Eduardo de Freitas, já adiantou que o BC entrará na segunda-feira com um recurso no Tribunal Reginal Federal, 4ª Vara, em Porto Alegre. Bradesco, Itaú, Unibanco e ABN Amro já foram pré-qualificados a participarem do leilão de privatização do Besc, que deve ocorrer em junho. Freitas também informou que a sala com informações do Banco do Estado do Ceará foi aberto hoje e funcionará até o dia 31 de maio.