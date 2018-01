Justiça suspende audiência com Daniel Dantas e Carla Cico O juiz da 5º vara criminal da Justiça Federal, Silvio Luiz Ferreira da Rocha, suspendeu, por tempo indeterminado, a primeira audiência judicial relativa ao esquema montado pela Kroll para espionar a Telecom Itália no período de disputa pelo controle da Brasil Telecom (BRT). A reunião ocorreria hoje, às 13h, e contaria com as presenças do banqueiro Daniel Dantas e da presidente da BRT, Carla Cico. De acordo com o despacho do juiz, registrado no último dia 8, a suspensão é necessária "para que não se alegue cerceamento de defesa, até que o material a ser apresentado pela Ilustre Autoridade Policial seja apreciado pelas defesas. Oportunamente, após apreciação, venham os autos conclusos para designação de nova data para o interrogatório dos acusados." No processo, Dantas e Cico respondem, em conjunto com outras 14 pessoas, por formação de quadrilha, receptação qualificada e violação de segredo com a agravante de prejuízos à administração pública. O esquema de espionagem que teria sido montado pela Kroll incluía grampos de conversas mantidas entre empresários e integrantes do governo federal.