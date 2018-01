Justiça suspende comercial da Brahma com Zeca Pagodinho O Grupo Schincariol conseguiu, no final da tarde, liminar na Justiça para suspender o comercial Amor de Verão, da Brahma, que tem como garoto-propaganda o cantor e compositor Zeca Pagodinho. A suspensão vale a partir da notificação da Brahma e a insistência na veiculação acarretará multa diária de R$ 500 mil. O juiz da 27.ª Vara Cível de São Paulo entendeu que houve quebra de contrato por parte de Zeca Pagodinho. No pedido de liminar, os advogados do Grupo Schincariol, Vinicius Camargo Silva, Ricardo Augusto Galvão e Márcio Quartaroli, argumentaram que a suspensão seria necessária em respeito ao contrato que o Grupo Schincariol tem com o cantor e compositor até setembro.