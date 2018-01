Justiça suspende contratos de áreas da Gol em Congonhas A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou hoje que a juíza Raquel Soares Chiarelli, da 2ª Vara da Justiça Federal de Brasília, deu ganho de causa numa ação impetrada pela BRA Transportes Aéreos e suspendeu os contratos estabelecidos entre a Infraero com a Gol, a OceanAir e a Target para utilização de áreas aeroportuárias no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A estatal informou que entrará com recurso para reverter a decisão. Em nota, a BRA informa que as empresas devem deixar hangares e prédio administrativo até que a ação principal seja julgada. Caso contrário, tanto as companhias quanto a Infraero terão de pagar multa de R$ 100 mil ao dia. Ação da BRA A BRA pediu na Justiça direito de ampliar suas áreas no Aeroporto de Congonhas. A juíza Raquel Soares Chiarelli determinou prazo até amanhã para a Infraero se pronunciar a respeito da concessão de áreas aeroportuárias antes ocupadas pela Transbrasil, que parou de operar em 2001. A BRA iniciou operação como transportadora regular em 21 de novembro e, até o momento, ocupa áreas provisórias em Congonhas. Segundo a BRA, a área disputada por ela e outras companhias tem aproximadamente 33 mil metros quadrados, incluindo balcões, hangares, loja e um prédio administrativo. A Infraero cedeu espaços que eram da Transbrasil à Gol, à OceanAir e à Target. Esta última é uma empresa de táxi aéreo de Antônio Celso Cipriani, um dos acionistas da própria Transbrasil.