Justiça suspende decisão sobre aplicação de CDC para bancos A decisão sobre a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor (CDC) foi mais uma vez adiada. Hoje, após o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, o julgamento foi novamente interrompido, por um pedido de vista do ministro Eros Grau. Jobim votou e disse que o CDC vale para serviços bancários, mas não pode ser aplicado a relações tipicamente financeiras, como a fixação, os limites e a cobrança de juros, matérias que, segundo ele, devem ser reguladas pelo Banco Central. Esta é uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) proposta pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif), na qual a aplicação do CDC à prestação de serviços bancários é contestada. A entidade alega que o artigo 192 da Constituição Federal (CF) determina que o Sistema Financeiro Nacional deve ser regulado por lei complementar, tanto nos assuntos referentes à estruturação e aos mecanismos de controle quanto à proteção do consumidor. O julgamento, que foi iniciado em 2002, foi retomado hoje. Naquela ocasião, o então ministro do STF, Néri da Silveira, votou favoravelmente aos consumidores. O também então ministro Carlos Velloso concordou, mas fez uma ressalva: cabe ao Banco Central regulamentar juros. À sessão de hoje estavam presentes nove ministros, faltando o voto de oito. O ministro Gilmar Mendes está ausente, e Enrique Lewandowski, já nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai tomar posse apenas dia 16 de março, na vaga aberta com a saída de Carlos Velloso. Não está excluída a possibilidade de pedido de vista, no julgamento de hoje. Conseqüências para o consumidor Para os órgãos de defesa do consumidor, a possível aceitação dessa ação, pelos tribunais, significaria retrocesso nas relações entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. As conseqüências para o consumidor, em caso de aceitação do questionamento, são muitas. Alguns dos direitos, como modificação de cláusulas contratuais que tragam ônus para uma das partes, proteção contra publicidade enganosa e abusiva e devolução em dobro do valor pago em casos de cobrança indevida, não serão mais garantidos.