Justiça suspende lei que tirava monopólio do Itaú no Paraná O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu ontem a eficácia da lei paranaense que tirava do Banco Itaú a exclusividade das contas do governo estadual. A decisão foi resultado de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. O contrato, que venceria em 2005, foi prorrogado no ano passado pelo ex-governador Jaime Lerner (PSB), com data de vencimento para 2010. A intenção do atual governo, estabelecida na lei, era realizar uma concorrência para definir quem ficaria com as contas. O procurador-geral do Estado, Sérgio Botto de Lacerda, disse que o Paraná já tinha protocolado em janeiro uma Adin, contestando a legalidade do monopólio, que até agora não foi julgada pelo STF. "Lamentamos que a nossa Adin até hoje não tenha sido julgada, enquanto que a ação que suspendeu a lei estadual, enviada na semana passada, já foi analisada", criticou. Ele afirmou que, tão logo o Estado seja notificado oficialmente da decisão, irá estudar o despacho e enviará à Assembléia Legislativa um projeto de lei retificando as possíveis inconstitucionalidades.