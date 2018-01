Justiça suspende leilão de áreas de exploração de petróleo A Justiça Federal de Brasília suspendeu na tarde desta terça-feira, por meio de liminar, o leilão da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de áreas exploratórias de petróleo e gás, que aconteceria até amanhã no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela 9ª Vara da Justiça Federal de Brasília em mandado de segurança impetrado pela deputada federal dra. Clair (PT-PR). O juiz Antônio Corrêa, que concedeu uma liminar, considerou que os critérios do leilão poderiam causar prejuízos ao patrimônio público. A intenção do juiz, com a liminar, foi "impedir a consumação do dano". Na decisão, Corrêa relata que o edital da 8ª rodada criou um teto para a participação das companhias, limitando a entrada da Petrobras na disputa a apenas 8% dos lotes. O juiz diz que, "quando no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que comprometam o seu caráter competitivo", o ato ou contrato resultante desse edital deve ser considerado nulo. "Presente a restrição que caracterizar em retirar o caráter de competição aberta a todos os interessados, não pode ser levado a efeito, devendo ser obstado para evitar que seja materializado e crie direito a favor de terceiros." A deputada enviou e-mail para o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro LP), justificando a ação. "A licitação foi claramente dirigida para prejudicar a Petrobras. Mesmo que queira disputar, mesmo que pague mais do que os outros, sua disputa está limitada a um absurdo teto imposto pela ANP", afirmou a deputada. Após protestos realizados nesta manhã em Santos, os manifestantes invadiram a unidade de negócios da Petrobras da cidade, onde permanecem acampados. Os cerca de 200 manifestantes vão decidir às 18 horas se continuarão acampados no estacionamento da unidade até amanhã. Operação Com a ausência da Bacia de Campos, maior produtora de petróleo no País, a Bacia de Santos seria a vedete da oitava rodada de licitações de áreas para exploração de petróleo e gás da ANP. Para especialistas do setor, Santos será a única região com alguma concorrência entre a Petrobras e companhias estrangeiras, uma vez que há poucas áreas disponíveis no Espírito Santo - outra área com grande potencial de descobertas - e o restante das bacias concentra, principalmente, novas fronteiras exploratórias. Por determinação do governo, a ANP oferece áreas com maior potencial para a descoberta de gás natural, o que pode desanimar algumas gigantes mundiais, mais interessadas na busca por petróleo. "É a rodada da Petrobras", resume um experiente geólogo que não quis ser identificado. Segundo ele, a estatal deve adquirir sem disputa áreas em bacias menos conhecidas, como Pará-Maranhão e Barreirinhas, e conseguir boas parcerias para blocos em Santos e no Espírito Santo. Foram oferecidos pouco mais de 101 mil quilômetros quadrados para exploração de petróleo e gás, divididos em 284 áreas em oito bacias. Segundo a ANP, 43 empresas foram habilitadas para fazer ofertas. Entre as empresas inscritas, sete eram estreantes em leilões da ANP. As canadenses Brownstone e Rich Minerals, as colombianas Ecopetrol e Hocol, a turca Türkiye Petrolleri e a australiana Woodside ainda não têm negócios no Brasil. A participação de empresas brasileiras é recorde, com 28 inscritas. É a primeira vez que o Brasil faz uma licitação sem estar entre os dez países mais atrativos para investimentos de petróleo, segundo pesquisa da consultoria britânica Fugro Robertson. Em 1999, na primeira rodada, o País estava no topo da lista, elaborada por meio de entrevistas com 140 companhias. Em 2005, dividia a 10ª posição com o Iraque. Este ano, a Líbia lidera a pesquisa, que indica preferência de investidores pelo norte da África, que tem oito países entre os dez primeiros. A perda de interesse pelo Brasil, na opinião de especialistas, é fruto da maior abertura ao investimento estrangeiro de países com grandes reservas na África e Oriente Médio. Além disso, há poucas descobertas de empresas privadas no País.