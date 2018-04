Justiça suspende o ''Tim Café'' A 16.ª Vara Cível de Curitiba determinou que a Tim Celular suspenda o envio de qualquer publicidade, via mensagem SMS, que envolva o serviço ?Tim Café? caso não haja autorização por parte do consumidor. De acordo com o Ministério Público do Paraná, que entrou com ação coletiva, a decisão é válida para todo o País. Se houver descumprimento, a empresa fica sujeita a multa diária de R$ 200 mil. Na ação, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor alegou prática abusiva e enganosa. "No serviço Tim Café, o consumidor recebe mensagens de cunho romântico, sendo induzido a pensar que está sendo contatado por uma pessoa interessada nele", disse a promotora Cristina Corso Ruaro. "Quando o consumidor responde, ele acaba contratando o serviço, sem saber que terá despesas." A Tim informou, em nota, que não foi notificada da ação judicial e que somente se pronunciaria depois de receber a liminar.