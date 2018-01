Justiça suspende penhora da Gazeta Mercantil A empresa Gazeta Mercantil, que edita o jornal econômico de mesmo nome, conseguiu suspender a penhora que havia sido decretada pela Justiça carioca, atendendo a pedido do empresário Nelson Tanure, controlador do Jornal do Brasil. Nesta quinta-feira, o desembargador Jorge Habib, da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a decisão da juíza Neuza Leite, da 21ª Vara Cível, que havia mandado penhorar a empresa e nomeado o perito judicial Roberto Epelbaum para administrar o jornal, segundo informou o advogado da Gazeta Mercantil, Sérgio Bermudes. Segundo Bermudes, o desembargador entendeu que a decisão da juíza era irregular e iria criar grandes problemas, pois o perito reside no Rio de Janeiro "e não tem experiência na administração de jornal, cuja sede fica em São Paulo". Além disso, ainda segundo Bermudes, o crédito que Tanure reclama está garantido por um bem oferecido pelo empresário Luiz Fernando Levy, dono da Gazeta Mercantil, que é uma fazenda localizada na Bahia. Tanure e Levy estão em disputa por causa de um crédito de cerca de R$ 2,5 milhões que o controlador do JB adiantou a Levy e que não teria sido pago. Além disso Tanure comprou os direitos de crédito que o Bank of America tinha contra a Gazeta Mercantil, cuja garantia são as ações de controle do jornal econômico. Levy alega que o Bank of America não poderia ter vendido os direitos contra o jornal e que boa parte do empréstimo já teria sido paga. As disputas entre os dois empresários envolve também o ex-administrador da Gazeta Mercantil Sérgio Schiller Thompson Flores, que atualmente está trabalhando com Tanure e que administrou o jornal econômico até março deste ano, quando se desentendeu com Levy. Na semana passada foram apreendidos na residência e no escritório de Thompson Flores documentos que teriam sido furtados da Gazeta Mercantil, conforme inquérito policial que corre na 7ª Delegacia Policial, na Lapa, em São Paulo, informou o advogado Bruno Calfat, do escritório de Sérgio Bermudes.