Justiça suspende recomposição tarifária e seguro-apagão em SP Uma liminar concedida nesta segunda-feira ao Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) suspendeu o pagamento da recomposição tarifária extraordinária, criada para compensar as perdas das distribuidoras durante o racionamento, e do seguro- apagão, para todos os consumidores do Estado de São Paulo. A decisão é do juiz federal Djalma Moreira Gomes, da 7ª Vara Civil de São Paulo. A liminar foi concedida contra a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as distribuidoras Eletropaulo, Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Elektro e Bandeirante - todas atuantes no Estado. Segundo o Idec, o juiz acolheu os "fundamentos apresentados de que a responsabilidade pela compra da energia para garantir o atendimento da demanda do mercado é das empresas que se obrigaram a isso ao assumir a concessão do serviço". O juiz argumenta que as companhias não podem agora repassar os custos aos consumidores em uma espécie de empreendimento capitalista sem risco. Ele considerou urgente a liminar por causa da impossibilidade dos consumidores de restituir os valores pagos até o momento indevidamente. Para a coordenadora do Idec, Marilena Lazzarini, a decisão é mais uma demonstração da força dos consumidores e do bom senso do Judiciário. "Um minucioso laudo técnico preparado por especialistas da área, apresentado pelo Idec na ação, demonstra que a crise de energia foi provocada pele negligência das próprias empresas", afirma. "Repassar isso para os consumidores, que sofreram ameaças de corte de energia, chega a ser imoral." Até hoje à noite, a Aneel ainda não havia sido notificada da decisão. O resultado somente passa a ter validade a partir do momento em que todas as partes forem informadas da decisão judicial. No mês passado, a entidade de defesa do consumidor Pro Teste também conseguiu liminar suspendendo a cobrança do polêmico seguro-apagão em todo o território nacional. A ação judicial contra a Aneel, a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) e a União continua em vigor. A Advocacia Geral da União (AGU) já recorreu da decisão. O seguro-apagão foi criado durante o racionamento para bancar a contratação de energia por meio de aluguel de geradores. Essas máquinas são mantidas paradas para eventual emergência. No total são 58 geradores, com capacidade para gerar 2.153,6 MW.