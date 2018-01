Justiça trabalhista não interferirá na recuperação da Varig A Justiça trabalhista deve se abster de qualquer decisão que interfira no processo de recuperação judicial da Varig, decretado em 19 de dezembro de 2005. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou assim os embargos da Associação de Comissários da Varig e do Sindicato Nacional dos Aeronautas que questionavam a ação concedida pelo próprio STJ impedindo o bloqueio de bens e ativos da empresa no curso do processo de recuperação fiscal. De acordo com informações do site do Tribunal, a associação e o sindicato alegaram que as ações contra a Varig deveriam prosseguir na Justiça do Trabalho. Eles afirmaram que os direitos trabalhistas deveriam ser julgados pela Justiça especializada e que após o prazo de seis meses do pedido de processamento de recuperação judicial, as ações e execuções poderiam prosseguir na Justiça do Trabalho. O STJ decidiu, no entanto, que "a competência para resolver conflitos trabalhistas que abalem o patrimônio da empresa é da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro". "A Segunda Seção, no entanto, entendeu que a liminar do STJ se limita a evitar que os bens da Varig sejam ´distraídos´ do ativo sem autorização do juízo de recuperação judicial", afirmou nota no site do tribunal. Para o STJ, "o juízo da Vara Empresarial está autorizado a tomar as medidas urgentes para proteger o patrimônio do devedor, nada mais. O que for urgente, fora desse âmbito, continua sob a responsabilidade da Justiça do Trabalho".