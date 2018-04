Kaiser lança embalagem especial para Copa A Kaiser, segunda maior cervejaria do país, com participação de 13,2% no mercado, está lançando a promoção "Deuses da Bola". A companhia colocará no mercado meio milhão de caixas - um total de 9 milhões de latinhas - desenvolvidas especialmente para a Copa do Mundo. Cada caixa traz 18 latinhas de Kaiser Pilsen e fascículos contendo textos compilados do livro de mesmo nome (Deuses da Bola), escrito por Eugênio Goussinsky e João Carlos Assumpção. Os investimentos na novidade não foram divulgados, mas fazem parte da cifra de R$ 180 milhões anunciados pela empresa para 2002. A estratégia de embalagens alusivas ao futebol está no elenco de medidas da cevejaria para crescer 10% em 2002 em relação a 2001, quando a empresa bateu o recorde de faturamento ao atingir R$ 1,6 bilhão. "Estamos dando mais um passo nesse arrojado planejamento de marketing que busca valorizar a marca, colocando-a entre as mais admiradas do país, além de aproximá-la do público jovem", informou o diretor de marketing da Kaiser, Júlio César Pedro Pedro. Embalagem especial Esta será a primeira vez que a empresa lança uma embalagem especial. "Primeiro, pensamos em lançar uma embalagem com 12 latas, mas era muito comum. Então resolvemos criar uma com 18 latinhas, um número que, segundo pesquisas, se aproxima da quantidade normalmente consumida numa compra de supermercado", explicou. Além do maior número de latinhas, a caixa foi produzida num tipo de papelão que pode ser levado à geladeira sem o risco de umedecer. E mais, seu formato tem o tamanho certo para ser colocada direto no refrigerador, e um corte especial que possibilita a retirada de uma lata por vez. "Nosso objetivo era criar algo inovador. Esta embalagem é perfeita para quem não quer perder tempo arrumando latinhas na geladeira", explicou o diretor. Distribuição Ampliar a distribuição é outra frente a ser atacada, ainda neste ano. "Hoje, a Kaiser está presente em metade do total de um milhão de pontos-de-venda. Em três anos, a idéia é entregar a bebida em 70% desses pontos", acrescentou César Pedro. Segundo ele, a cervejaria está negociando com a Coca-Cola a reorganização da distribuição junto à multinacional. Fascículos Serão quatro fascículos - um em cada embalagem -, de 20 páginas cada, contendo as principais histórias sobre a formação da seleção brasileira em 1914, quando começou a participar de torneios internacionais, além de suas participações em diversas Copas do Mundo. Segundo o diretor, os textos são entremeados ainda de curiosidades sobre as competições. A embalagem promocional "Deuses da Bola" estará disponível em grande redes de auto-serviço, como Pão de Açucar, Carrefour e Wal-Mart, em São Paulo (capital e interior), Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Salvador. Além da promoção, a Kaiser terá outras ações para a Copa do Mundo. A empresa adquiriu uma das cotas de patrocínio da SporTV. "Os horários dos jogos são bastante ingratos. Optamos por uma TV a cabo, especializada em esportes, que vai ter uma programação de futebol durante as 24 horas do dia", informou.