Kaiser tenta na Justiça manter Bavária sem álcool no mercado A cervejaria Kaiser anunciou hoje que vai apelar ao Tribunal de Justiça da sentença que a condenou a retirar do mercado, em 60 dias, a Bavária sem álcool. Na decisão, a Justiça alegou violação ao Código de Defesa do Consumidor porque a cerveja, na verdade, possui teor alcoólico de 0,4%. Kaiser diz que, pela lei, a cerveja que tiver menos de 0,5% de álcool deve ser designada como cerveja sem álcool.