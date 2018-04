Kaiser vai promover Santa Cerva no carnaval A Santa Cerva, cerveja pilsen fabricada pela Kaiser, vai usar o carnaval carioca como trampolim para dobrar sua participação no mercado local. Lançada há seis meses no Rio de Janeiro, a cerveja já detém 3,5% de market-share, e a meta até o final do ano é chegar a 7% das vendas do segmento. O gerente de marketing da Kaiser, André Gomes, reconhece que as festas de fevereiro são uma grande oportunidade do ponto de vista da propaganda da marca. "A cerveja será a oficial no sambódromo carioca. O carnaval será uma ótima oportunidade para a Santa Cerva mostrar sua cara no Rio", comentou. Gomes não quis quantificar a verba que será destinada para a campanha, mas destacou que a companhia irá investir R$ 180 milhões neste ano, ante os R$ 140 milhões desembolsados em 2001. Foco no Brasil Além do carnaval, a empresa também tem planos, ainda não detalhados, para a Copa do Mundo. O gerente de marketing revelou que a Kaiser comprou um pacote fechado no canal a cabo Sportv. Sem dar mais detalhes, o gerente garantiu que a cervejaria está apostando no Brasil e que outras "dezenas" de atividades de marketing estão sendo estudadas. A Kaiser, ao contrário da AmBev, que segue seu plano de internacionalização, tem como alvo o mercado brasileiro. "O foco é crescer no Brasil", afirmou o diretor-superintendente Augusto Parada. Terceira maior fabricante de cerveja do País, detentora de 14,8% do segmento, a Kaiser projeta para 2002 abocanhar 16%, e, dentro de quatro anos, conquistar a vice-liderança. O raciocínio é claro: 1% de participação no Brasil é equivalente a 100% do mercado uruguaio; 50% do paraguaio; 20% do chileno e a 10% do mercado peruano. "Esse é o pano de fundo que traz os negócios da Kaiser para o Brasil, e é nesse mercado que queremos crescer", reforçou Parada. Meta é bater recorde O faturamento da companhia no ano passado totalizou R$ 1,6 bilhão, 19% superior ao obtido em 2000. O recorde em vendas alcançado em 2001 deve ser ampliado neste ano. Para 2002 a estimativa é superar a casa dos R$ 2 bilhões. As vendas em volume subiram 6% no ano passado, taxa superior à média de 2,5% do mercado brasileiro de cervejas divulgada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cervejas (Sindicerv). A Kaiser possui oito unidades fabris espalhadas pelo País e tem como principais mercados São Paulo, com 27,4%; Curitiba, 45,2%; Aracaju, 26,9%; Santos (litoral de SP), 26,8%; Rio Grande do Sul, 18,1%; e Paraná e em Santa Catarina, com uma participação de 20,5%. Os dados são de outubro, medidos pela AC Nielsen. A empresa conta hoje com 500 mil pontos-de-venda no País e tem distribuição pelo sistema Kaiser/Coca-Cola. A cervejaria produz as marcas Kaiser Pilsen, Kaiser Gold, Kaiser Bock, Kaiser Summer, Heineken, Xingu e Santa Cerva.