Kapaz presidirá ONG de combate à sonegação fiscal O deputado federal Emerson Kapaz (PPS-SP) será o presidente-executivo do recém-criado Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Ibec), uma organização não-governamental empresarial que já conta com a participação da Ambev, Souza Cruz, Coca-Cola, Esso, Shell, Ipiranga e Petrobras (via BR Distribuidora). Com sede em São Paulo e previsão de escritórios em Brasília e Rio de Janeiro, o Ibec atuará no combate à sonegação fiscal, pirataria e contrabando, além de participar das discussões sobre reforma tributária. "O combate à sonegação fiscal tem, necessariamente, que vir acompanhado de uma nova proposta de modelo tributário. E nós vamos produzir estudos com referência nacional e internacional para avaliarmos qual capacidade temos para arcar com tributos e nos mantermos competitivos", explica. Em princípio, o futuro presidente do Ibec estima ser possível trabalhar em uma reforma tributária em que a atual carga, em torno de 34% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, passe a ser um teto, sem possibilidade de novos aumentos. "Acredito ser possível desenvolvermos um modelo tributário em que a carga de impostos possa diminuir quando houver aumento de arrecadação", adianta. "O País cresce, arrecada mais e o setor produtivo é menos onerado. Acredito que o presidente Lula apoiará essa linha." A idéia de se criar o Ibec partiu de empresários em reunião feita em dezembro do ano passado, e Kapaz assumirá a administração da instituição em 1º de fevereiro, quando termina seu mandato. "Falamos muito sobre as barreiras e dificuldades de concorrência internacional, mas no mercado interno brasileiro há uma enorme desigualdade de concorrência porque muitas empresas deixam de recolher impostos, enquanto outras recolhem por elas próprias e pelas sonegadoras". Kapaz afirma que se reunirá pessoalmente com os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, da Justiça, Márcio Tomaz Bastos, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Furlan. A peregrinação continuará com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e com os governadores. Ele destaca os encontros iniciais com o ministro da Justiça e do Desenvolvimento. "Queremos discutir com o ministro Thomaz Bastos as questões de desrespeito de marcas e patentes, além da pirataria e contrabando. O ministro Furlan também terá um papel fundamental no combate dessas fraudes, já que em seus discursos garantiu que a defesa das marcas e patentes e o combate à pirataria seria uma das marcas de sua gestão", argumentou.