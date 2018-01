Kaspersky é acusada de inventar vírus para abalar concorrência A Kaspersky, empresa russa de antivírus, foi acusada por dois ex-funcionários de criar e espalhar falsas ameaças por mais de 10 anos com o objetivo de prejudicar a concorrência. A denúncia - realizada pelos profissionais para a Reuters - já causou a manifestação do CEO da companhia, acusado de estar envolvido no esquema.