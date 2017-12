Katrina deixa prejuízo de US$ 900 milhões na agricultura Os prejuízos causados pelo furacão Katrina à agricultura deverão se aproximar dos US$ 900 milhões, informou hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este número diz respeito apenas aos danos causados às lavouras. "Levando-se em conta a severidade do furacão, as perdas na agricultura poderiam ter sido muito maiores", disse o secretário de Agricultura Mike Johanns, ao anunciar as estimativas preliminares de seu departamento. Nesta cifra não estão incluídos os danos de longo prazo deixados pelo furacão, tais como a destruição de silos, benfeitorias e implementos agrícolas. Também não fazem parte da conta danos causados diretamente à terra, morte de animais, problemas nas linhas de eletricidade e falta de combustível. Segundo o departamento, cerca de 10.000 cabeças de gado foram perdidas e milhões de galinhas foram mortas em granjas do sul do país. Só na Louisiana, a queda na lavoura de cana-de-açúcar deverá ser de 9%, sendo que o Estado é responsável por 1,5% de toda a produção de açúcar dos EUA. Os fortes ventos gerados pelo furacão não chegaram a atingir em cheio as grandes áreas de plantações, e grande parte da soja, milho e arroz nos Estados afetados já havia sido colhida.