Katrina pode reduzir PIB dos EUA em um ponto porcentual Os estragos provocados pelo furacão Katrina poderiam ocasionar uma perda de até um ponto porcentual no crescimento econômico dos Estados Unidos, assim como a eliminação de 400 mil empregos, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso. O impacto do Katrina será sentido no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da segunda metade do ano, e tal impacto será de "entre meio e um ponto" percentual, segundo os analistas do organismo. Além disso, os especialistas do escritório alertaram que os estragos do furacão podem provocar a perda de 400 mil postos de trabalho até o final do ano. O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, em inglês) informou, no entanto, que as conseqüências exatas da catástrofe por enquanto são incertas. "Até o momento, tudo indica que seus efeitos econômicos globais serão significativos, mas não alarmantes", acrescentou o organismo. Na semana passada, o impacto parecia maior, mas agora as expectativas são mais otimistas devido aos "progressos na abertura de refinarias e na reativação de oleodutos", assinalou hoje o CBO, um organismo do Congresso sem vínculo partidário que assessora os legisladores sobre as conseqüências econômicas de suas decisões. Em termos gerais, a avaliação feita pelo organismo coincide com as dos analistas privados, que, além disso, advertiram que os efeitos do Katrina podem ser muito piores se o aumento do preço da energia atingir o consumo dos cidadãos. Segundo a CBO, antes de o furacão devastar a região do Golfo do México, as expectativas de crescimento econômico se situavam entre 3% e 4% para a segunda metade deste ano. Provavelmente, acrescentou a CBO, "algumas pessoas de Nova Orleans e de outras partes do litoral poderão voltar ao trabalho em um ou dois meses" e a taxa de emprego no setor da construção crescerá durante o quarto trimestre do ano. No entanto, em muitas áreas afetadas, incluindo a própria cidade de Nova Orleans, prevêem-se "transtornos substanciais e prolongados na atividade econômica".