Kawall defende contenção de gastos públicos O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, defendeu nesta segunda-feira a necessidade de contenção das despesas do setor público como moeda de troca para as negociações em torno da queda da carga tributária. Enfatizando que esses são assuntos que não podem ser discutidos separadamente, Kawall disse que, embora não possa antecipar as medidas que estão sendo discutidas neste momento no governo, a estratégia que chamou de "plurianual" de redução da carga tributária será financiada com medidas para conter o gasto corrente. Sinalizou, nesse sentido, a elaboração de critérios para o reajuste real das despesas com pessoal, com o salário mínimo e com a área de saúde. "Não dá para chamar o dragão (inflação) nem o leão (Receita Federal). Na ausência dessa fauna para nos ajudar na política fiscal, temos de enfrentar o grande desafio, que é o de controlar as despesas correntes", afirmou o secretário, em evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Kawall sublinhou, nesse sentido, que os gastos relacionados a programas sociais não deverão ser alvo de ajuste. Lembrou, por exemplo, que boa parte dos aumentos de gasto na Previdência se deve a benefícios assistenciais, sem a devida contrapartida em termos de contribuição. "Esse tipo de programa social, como o bolsa família, é, no entanto, um ativo para o País", defendeu o secretário, relacionando o processo eleitoral "tranqüilo" no Brasil aos efeitos desse tipo de programa. "Nem todo investimento público é bom, mas nem todo gasto corrente é ruim", afirmou Kawall. Ainda sobre a política fiscal, o secretário disse que não concorda com a hipótese de que é preciso elevar a meta de superávit primário, hoje em 4,25%. Ele lembrou que, de acordo com as projeções do mercado, essa meta resulta em uma queda na relação dívida/PIB e que seria muito difícil justificar, no meio político, o corte de gastos correntes do governo unicamente para aumentar o primário. "Seria muito difícil vender essa idéia no Congresso", afirmou. Kawall também disse que é importante, na discussão sobre o ajuste dos gastos correntes, que os recursos obtidos de tal economia sejam prioritariamente destinados à redução da carga tributária. "É importante que vendamos uma espécie de pacto, em que de um lado se corta a despesa corrente e de outro há um beneficiário que é a sociedade", concluiu. Dívida externa O secretário disse, ainda, que gostaria de reduzir a dívida externa pública brasileira, mas que há limitações de ordem prática para avançar com tal idéia. "Como disse recentemente o analista de um banco, os papéis de dívida externa de países emergentes são um bicho em extinção e quem os têm quer preservá-los", ilustrou o secretário em relação a dificuldade em convencer os detentores de papéis da dívida externa brasileira a venderem os títulos. "Sempre me perguntam qual seria o nível ideal dessa dívida. Não é zero certamente, mas de 10% a 8% do total seria um número salutar", afirmou Kawall. Em relação à dívida interna, o secretário do Tesouro destacou que a parcela atrelada à taxa básica de juros (títulos pós-fixados, como a LFT), a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), está em trajetória de "morte natural". Ele lembrou, nesse sentido, que tal parcela pode ficar abaixo dos 39% definidos como piso no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2006 e reiterou que no primeiro semestre do próximo ano os títulos pós-fixados representarão uma parcela menor do que os prefixados. Kawall, indicou há pouco que o governo pode manter e atingir a meta de superávit primário, de 4,25% do PIB, sem necessariamente promover um aumento do Projeto Piloto de Investimento (PPI) para mais que 0,2% do PIB, conforme está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Agentes do governo já se posicionaram favoravelmente a um aumento do PPI para 0,5% do PIB em 2007. "Eu defendi a meta de 4,25%. O que estou dizendo é que se pode ter a mesma meta, já com a proposta do governo com um PPI de 0,20%. Pode-se fazer isso, mesmo elevando o PPI, sem deduzir adicionalmente o 0,20%", disse Kawall, demonstrando que, mesmo que o PPI seja elevado para 0,5%, ele não precisa ser integralmente utilizado para a dedução da meta de superávit. Kawall considerou a preocupação do mercado com relação ao uso do PPI para dedução da meta de superávit primário como "exagerada" e comparou a inquietação dos agentes financeiros a uma espécie de "chilique". "O que é deduzido ou não da meta é uma segunda questão. Portanto, eu me referi ao chilique do mercado, na medida em que qualquer discussão sobre o PPI é sempre interpretada como reduzir o superávit primário. E eu procurei mostrar que uma coisa não é igual a outra", afirmou. Por fim, o secretário ainda defendeu a eficácia nos gastos do governo gerada pelo projeto. "É importante se compreender que o PPI é sobretudo um programa que visa aumentar a qualidade do investimento público. O processo de seleção de projetos é diferenciado e isso é importantíssimo, do ponto de vista do crescimento", disse.