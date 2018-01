Kawall descarta surpresa e diz que não há motivo para temor O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, afirmou na manhã desta quarta-feira que não há motivo para temor da sociedade nem do mercado financeiro em relação às medidas fiscais em estudo pelo governo. Segundo ele, não haverá "solavancos, surpresas, pacotes, isso já faz parte do nosso passado". E completou que não existe nada que vá ser feito na linha de produzir surpresas. Kawall explicou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no momento oportuno, vai falar sobre as medidas fiscais em estudo. Ele disse que o debate que se abre agora é sobre a qualidade e composição das despesas públicas, e também sobre o tamanho da carga tributária. Kawall descartou a necessidade de novos cortes no orçamento de 2006, até o final deste ano. O secretário avaliou que a trajetória da economia até o final do ano é favorável e de recuperação. "Temos um quadro favorável, uma trajetória de recuperação do ponto de vista de inflação e expectativa de taxas de juros", afirmou o secretário, no seminário Metas do Tesouro Nacional, na Escola de Administração Fazendária. Segundo ele, essa melhora tem se refletido nos leilões de títulos do Tesouro Nacional que, na sua avaliação, têm sido bem sucedidos. Kawall falou ainda sobre a trajetória de juros, afirmando que ela está melhor do que a esperada no começo do ano. Ele lembrou que a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - referência para a meta de inflação - estava acima do centro da meta (4,5%) e agora está abaixo. No acumulado dos últimos 12 meses, até setembro, o índice registra alta de 3,70%. Inflação e juros Na opinião de Kawall, a avaliação para 2007 é de risco inflacionário baixo, que "não deve comportar grandes surpresas". "Boa parte da inércia inflacionária já foi debelada e não temos grandes aumentos tarifários esperados, como no passado. Isso propicia uma trajetória de inflação cadente e a queda na taxa de juros, e ainda reduz a volatilidade (oscilação) dos juros", afirmou o secretário. Segundo ele, as taxas de juros hoje se comportam com muito menos volatilidade do que no passado, quando eram freqüentes ocorrências de surpresas inflacionárias. "De repente aparecia um mês fora do esperado", afirmou o secretário. "Não há nada previsto. Por enquanto não há necessidade de um ajuste mais drástico", afirmou o secretário. Ele observou, no entanto, que se for necessário, o governo fará cortes. Segundo o secretário, a condução da política fiscal está dentro do planejamento para o cumprimento da meta fiscal. "Nesse momento está tudo dentro do planejado", disse. Matéria alterada às 11h56 para acréscimo de informações