Kawall diz desconhecer proposta de aumento do investimento O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, disse nesta terça-feira, ao deixar audiência na comissão mista de Orçamento, que desconhece qualquer discussão dentro do governo sobre a possibilidade de ampliação dos gastos do Projeto Piloto de Investimentos (PPI) no próximo ano. "Desconheço esse assunto. A única coisa que conheço é que na proposta de Orçamento para 2007 o PPI está em 0,2% do PPI", afirmou. Pouco antes, o relator do Orçamento de 2007, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), e o presidente da comissão mista de Orçamento, deputado Gilmar Machado (PT-MG), falaram sobre a possibilidade de ampliação dos gastos do PPI no próximo ano. Machado chegou a dizer que recebeu do governo uma sinalização de que os gastos com o PPI poderiam subir no próximo ano de 0,2% para 0,3%. O relator do Orçamento, por sua vez, quer elevar estes gastos de 0,2% para 0,5% do PIB. Na prática, com a ampliação para 0,5% do PIB, haverá uma elevação dos investimentos de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões para cerca de R$ 10 bilhões. A sugestão vem curiosamente em linha com as intenções anunciadas do governo de elevar os investimentos em infra-estrutura e não chegou a esse estágio na Comissão de Orçamento por acaso. Kawall defendeu, contudo, que a possível elevação dos gastos do PPI não pode ser feita sacrificando o superávit primário. Para ele, uma elevação dos gastos teria que ser acompanhada de uma redução dos gastos correntes e de uma diminuição da carga tributária. "Simplesmente aumentar o PPI não seria a melhor maneira de alavancar o crescimento econômico", disse Kawall. Para ele, o mero aumento do PPI poderia represar os investimentos do setor privado, uma vez que a carga tributária continuaria elevada. Pela proposta do relator do Orçamento de 2007, a elevação dos gastos do PPI seria acompanhada de uma redução da meta de superávit primário de 4,25% do PIB para 3,75% do PIB. Ou seja, a economia do governo para o pagamento de dívida seria menor. O secretário do Tesouro afirmou ser pessoalmente contra eventual redução da meta de superávit. Para ele, é importante manter a trajetória de queda da dívida líquida do setor público.