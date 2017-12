Kawall está oficialmente na Secretaria do Tesouro O Diário Oficial publicou, na edição desta quarta-feira, portaria da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, nomeando Carlos Kawall Leal Ferreira para o cargo de secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Kawall já está atuando no cargo desde a última terça-feira, quando manteve sua primeira reunião com a equipe que comandará na Secretaria.