Kawall reconhece carga tributária excessiva O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, reconheceu nesta quarta-feira que a carga tributária elevada é um empecilho para o crescimento econômico. "Há um reconhecimento de que a carga tributária é excessiva e, por isso, disfuncional, do ponto de vista do crescimento", disse Kawall. "Urge discutir essa questão." O secretário falou na abertura do 2º Seminário Internacional de Finanças Públicas, promovido pelo Tesouro. Kawall lembrou que o Brasil tem tido melhoras econômicas significativas nos últimos anos, que levaram o País à situação inédita de um governo iniciar um segundo mandato sem ter que se debruçar sobre uma crise fiscal e de confiança, e sem ter que discutir planos econômicos para debelar a inflação. "Mas a melhora coloca novos desafios à nossa frente. Sempre há o que avançar e precisamos avançar", disse Kawall. Para o secretário, esse avanço passa pela discussão, não mais de uma agenda de curto prazo, mas de políticas de médio e longo prazo - que permitam trabalhar no sentido da redução da carga tributária e, ao mesmo tempo, elevar a capacidade de investimento público - que foram "sacrificadas" nos últimos anos de ajuste fiscal. Segundo Kawall, esse debate fiscal de médio e longo prazo faz parte do trabalho de promover um crescimento mais vigoroso da economia brasileira, que foi determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o secretário não mencionou não quais serão essas políticas de médio e longo prazo. O secretário afirmou que não há espaço para uma "queda vertiginosa" na carga tributária brasileira. Segundo ele, uma redução do peso dos impostos na economia vai depender do espaço a ser criado pelo controle dos gastos correntes, que faz parte das medidas do pacote fiscal em estudo pela equipe econômica. Kawall disse que o governo precisa trabalhar pela redução da carga tributária no médio e longo prazos e, além disso, fazer esforços no sentido de melhorar a qualidade do desenho tributário. "É preciso melhorar o desenho e promover a redução da carga de forma cautelosa, porque não há espaço para cortes drásticos", declarou o secretário. PIB O secretário do Tesouro evitou comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, mas afirmou que os sinais no quarto trimestre são de que a demanda "está-se comportando bem." "Indicadores como vendas no varejo, vendas de Natal sugerem um quarto trimestre mais forte", disse Kawall. Segundo o secretário, o movimento de quedas nas taxas de juros de mercado de médio e longo prazos favorece uma expansão do consumo e torna a perspectiva para o ano que vem mais favorável. Ele lembrou que, nesse sentido, o governo trabalha para aumentar os investimentos, o que também traz um cenário mais positivo para a economia brasileira em 2007. Questionado sobre as razões de o PIB brasileiro patinar, Kawall respondeu que o Brasil ainda tem um crescimento moderado, porque a economia ainda reflete a crise vivida no período de 2002 a 2003 e que, por causa disso, a taxa de juros ainda está em processo de redução. Selic Kawall afirmou que o espaço para redução da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano) no próximo ano é "certamente" menor do que neste ano. Ele explicou que isso se deve ao fato de que já houve grandes reduções da taxa de juros nos últimos meses e que é natural que com a Selic mais baixa o espaço diminua para a continuidade desse redução. O secretário do Tesouro ponderou, entretanto, que o importante é que a inflação e as expectativas inflacionárias permaneçam sob controle, dando condições para a Selic continuar a cair, bem como as taxas de juros de médio e longo prazos, que favorecem a expansão do consumo e dos investimentos produtivos. "A queda não deve ser só da Selic, mas também das taxas de médio e longo prazos", afirmou. Kawall disse, entretanto, que taxas maiores de crescimento econômico não passam exclusivamente pela redução da taxa básica de juros. Segundo o secretário, para que o Brasil cresça a uma taxa de 5% nos próximos anos, como deseja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é preciso incentivar os investimentos públicos e privados. "Agora temos que buscar avançar no sentido de abrir espaço para mais investimentos públicos", disse Kawall, destacando que também os investimentos privados precisam crescer. Para ele, a discussão em torno da questão da Previdência Social não pode ser direcionada simplesmente em torno de quanto vai se economizar ou de quanto vai disponibilizar de recursos para o mercado de capitais. Segundo Kawall, a abordagem sobre essa questão enfoca o tema da justiça social, e os compromissos com o direito adquirido e com o caráter assistencial do sistema. Mas, de acordo com ele, o debate sobre a sustentabilidade do sistema é fundamental, já que "sem ela não há justiça social". Matéria alterada às 13h31 para acréscimo de informações