Kawasaki inicia produção de asas para Embraer A Kawasaki inaugura hoje a sua primeira unidade fabril fora do Japão. A Kawasaki Aeronáutica do Brasil (KAB) inicia suas operação na unidade industrial da Embraer, em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, e será responsável pela produção do conjunto de asas de jatos de passageiros da família 170/190. Na unidade, a Kawasaki está investindo R$ 20 milhões e deve gastar R$ 10 milhões no próximo ano. A partir deste ano, a KAB deve entregar dois conjuntos de asas por mês para as aeronaves Embraer 195. Serão trazidos mais de 5 mil componentes do Japão para serem montados em Gavião Peixoto e as asas serão encaminhadas para a unidade da Embraer em São José dos Campos para conclusão da montagem do avião. Nos próximos anos, a Kawasaki pretende ampliar a nacionalização dos componentes, envolvendo o desenvolvimento de fornecedores locais. A nova fábrica da KAB tem 7 mil m2 de área construída e gerou 100 empregos diretos e indiretos.