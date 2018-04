Kibon lança Cornetto feito na hora Depois de lançar o Soft Ice, que começou a competir com as ´casquinhas´ do McDonald´s, a fabricante de sorvetes Kibon anuncia agora o lançamento do Cornetto Express, sorvete montado na hora por uma máquina desenvolvida exclusivamente para esta finalidade. Serão quatro opções de sabores, colocados na casquinha crocante com a tradicional pontinha de chocolate no final. A idéia da Kibon foi aproveitar os bons níveis de consumo do sorvete tipo cone da marca, oferecido já pronto nos freezers dos pontos-de-venda. As máquinas, fornecidas no sistema de comodato (sem investimento inicial), poderão ser colocadas dentro de estabelecimentos comerciais de alimentação ou afins, sem a exigência de exclusividade. A Kibon se encarrega da instalação e manutenção. Já estão em teste diversos equipamentos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em shoppings da capital paulista, as máquinas estão em operação nos restaurantes Uno Due, Nutty Bavarian e Subito. O preço para o consumidor fica em torno de R$ 2,50.