Kirchner chega para a Cúpula do Mercosul O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, chegou nesta quinta-feira à noite ao hotel Ouro Minas para reunião da cúpula do Mercosul. Kirchner não quis falar com a imprensa. O presidente argentino e os demais presidentes que integram o Mercosul participam do jantar oferecido pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, no Museu de Artes e Ofício. Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o anfitrião da festa de dez anos do Mercosul, a ser realizada em Ouro Preto, no mesmo dia e local da reunião que marcou a criação do bloco. A chegada da Kirchner era a mais aguardada dentre a de todos os presidentes, por causa das divergências comerciais dos últimos meses. Durante o dia, representantes do Brasil, Uruguai e Paraguai se manifestaram contra a tentativa argentina de criar salvaguardas comerciais para proteger seus produtos. Temor Nove presidentes, incluindo Lula deverão estar em Ouro Preto, além de representantes de mais cinco de países. Há um temor, no entanto, entre representes da delegação brasileira, de que a festa possa ser estragada pelo que o presidente da Argentina poderá falar ou apresentar de proposta na reunião. Na festa, será feito o anúncio da entrada de três novos integrantes do mercado - Equador, Colômbia e Venezuela , embora apenas o último, Hugo Chávez, vá estar presente. Apesar dos problemas do Brasil com a Argentina e da ausência dos presidentes de dois novos sócios, o presidente Lula, em seu discurso, pretende exorcizar o fantasma da crise, mostrando que há inúmeros países querendo negociar com o bloco, destacar que a integração está começando a acontecer, além de exaltar a importância do bloco, que acredita poderá se tornar um embrião da União Européia. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, atribuiu as dificuldades a "problemas naturais do crescimento do bloco". Lula chegou a Belo Horizonte no início da tarde com duas reuniões bilaterais marcadas - Venezuela e Bolívia. Mas o encontro de chefes de Estado, que estava previsto para acontecer no final do dia, acabou sendo cancelado, por causa dos horários de chegada dos demais presidentes a Belo Horizonte. O presidente passou o dia na suíte presidencial do 25 andar do Hotel Ouro Minas, onde está hospedado. Primeiro se reuniu com Chávez, por quase três horas e, depois com Carlos Mesa. Ele ainda estava com Chávez quando foi informado da morte de seu irmão, João Inácio. Parlamento Na reunião desta sexta-feira será anunciada ainda a instalação do Parlamento do Mercosul, que está previsto para ocorrer até 2006, conforme informou o ministro Celso Amorim. Indagado se haveria recursos para a instalação do parlamento e de onde eles viriam, o ministro respondeu: "Democracia custa caro. Ditadura é mais barato, mas eu prefiro a democracia". Também deverá ser criado um fundo de convergência estrutural com objetivo de ajudar economia menores do Mercosul a se desenvolver, como é o caso do Paraguai e do Uruguai.