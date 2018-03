Kirchner confirma Lavagna como ministro da economia O presidente eleito da Argentina, Néstor Kirchner, confirmou que Roberto Lavagna continuará como ministro de Economia em seu governo. Rafael Bielsa foi indicado para ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores. O Ministério de Justiça, Segurança e Direitos Humanos será ocupado por Gustavo Béliz. Kirchner assumirá o cargo no dia 25 de maio. O gabinete contará ainda com Carlos Tomada, no Ministério do Trabalho, Emprego e Seguridade Social, e Julio de Vido, no Ministério de Planejamento Geral, Investimento Público e Serviço. Oscar Parrili será o secretário geral da Presidência. A pasta de Desenvolvimento Social ficará a cargo de Alicia Kirchner e o Ministério da Defesa será coordenado por José Pampuro. Ginés González García ficou com o Ministério da Saúde e Daniel Filmus foi escolhido para ministro da Educação e Cultura. O Ministério do Interior ficará com Aníbal Fernández e a SIDE, com Sergio Acevedo.