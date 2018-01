Kirchner considera que aftosa é "probleminha" "Um probleminha". Esta foi a forma como o presidente Néstor Kirchner definiu hoje o surgimento de um foco de aftosa na província de Corrientes, no nordeste da Argentina. O "pequeno problema" custará ao país perdas entre US$ 250 milhões e US$ 500 milhões em exportações de carne bovina, segundo divulgou hoje o jornal argentino La Nación e, desde a quarta-feira, onze países já declararam a suspensão parcial ou completa das importações que realizavam desse produto, proveniente da Argentina. Os analistas sustentam que para o governo Kirchner, o surgimento da aftosa tem seu lado positivo, já que, com a redução das exportações, o produto será redirecionado para o mercado interno, o que causará uma queda do preço da carne. Coincidentemente, Kirchner estava há semanas em uma dura queda de braço com os produtores bovinos, pressionando-os para que reduzissem o preço da carne, ou, pelo menos, congelassem seus preços. O governo argumenta que a alta do preço da carne, que aumentou mais de 30% ao longo dos últimos doze meses, é um dos principais fatores da alta da inflação. Mas os produtores mantinham-se irredutíveis e negavam-se a reduzir o preço. Este foi o único setor empresarial que enfrentou Kirchner de forma decidida. Kirchner, durante um discurso na Casa Rosada, a sede do governo, definiu como "lamentáveis e grosseiras" as especulações surgidas nas últimas horas, que indicam que o governo estaria por trás do surgimento do foco de aftosa. "Nós não ficamos alegres com a aftosa, de forma alguma. Queremos que o preço da carne diminua, mas por conscientização e responsabilidade do setor produtor e do setor frigorífico, e que não subordinem o preço interno da carne às exportações", afirmou. A Argentina é o terceiro maior exportador de carne bovina do mundo. Em 2005, a receita gerada por esse negócio foi de US$ 1,390 bilhão.