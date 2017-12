Kirchner critica pressão do FMI e diz que país precisa crescer O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, concluiu hoje um forte discurso contra as pressões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para que seu país cumpra com metas que tolheriam o crescimento econômico de seu país. Kirchner igualmente criticou os modelos de negociação comercial que somente tenderiam, em seu ponto de vista, a aumentar as assimetrias econômicas e sociais dos países envolvidos, em sintonia com o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta manhã. Kirchner discursou longamente no encerramento da Reunião de Cúpula Extraordinária das Américas, quando se esperavam breves comentários de alguns dos 34 líderes presentes. Pela manhã, o presidente argentino havia se reunido com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de quem conseguiu obter declarações de confiança ao programa de reestruturação da dívida argentina. Necessidade de crescimento Em seu pronunciamento, Kirchner ressaltou que o crescimento da dívida argentina foi resultado de um "modelo econômico insustentável", que havia sido estimulado e sustentado pelos organismos internacionais. Apenas quatro dias depois da primeira revisão do acordo fechado pela Argentina com o FMI, Kirchner ainda afirmou que seu governo sente "as pressões e a incompreensão" dos organismos internacionais com a necessidade de seu país crescer. Ao referir-se ao acordo com o Fundo, especificamente, reiterou que "sempre surgem novas demandas e exigências" dos seus técnicos. Kirchner lembrou que a ausência de crescimento econômico criará um círculo vicioso, que impedirá seu país até mesmo de fazer frente aos pagamentos dos credores internacionais. "Ninguém pode cobrar dos mortos", afirmou. "O caminho mais razoável será revalorizar o crescimento", completou.