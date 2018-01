Kirchner e Chávez chegam para reunião com Lula Os presidentes da Argentina, Nestor Kirchner, e da Venezuela, Hugo Chávez, já estão na Granja do Torto, onde vão se reúnem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Kirchner chegou primeiro. Chávez, logo depois, vestindo uma camisa vermelha. Brasil, Argentina e Venezuela formaram, em fevereiro do ano passado, uma aliança estratégica voltada para a integração energética na América do Sul. A última reunião entre os três presidentes ocorreu no início de dezembro, em Montevidéu, em paralelo à reunião de cúpula do Mercosul. Os governos brasileiro e argentino afirmaram que no encontro de hoje darão prosseguimento às discussões para a construção de um gasoduto que deverá transportar gás das jazidas venezuelanas para o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. A reunião, entretanto, também deverá ser marcada por temas de política sul-americana, especialmente a recente eleição do líder cocaleiro Evo Morales para a presidência da Bolívia, a vitória da socialista Michelle Bachelet no Chile e as eleições presidenciais que ocorrerão no Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Equador e na Colômbia, até meados de 2007.