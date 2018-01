Kirchner espera os ´três 9´ O presidente Néstor Kirchner espera encerrar o ano de 2006 com os ambicionados " três 9", ou seja, 9% de inflação, 9% de desemprego e 9% de aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Na prática, na macroeconomia, umas décimas a mais ou a menos não fazem uma diferença substancial. Mas, do ponto de vista psicológico entre o eleitorado argentino, uma inflação e desemprego de apenas um dígito e um crescimento do PIB similar aos registrados nos três anos anteriores, possui um peso específico considerável. Por esse motivo Kirchner espera ansioso os "três 9", já que eles serão uma vitrine a mostrar na campanha eleitoral que iniciaria a partir de março. Dos três índices, o "9" ao qual Kirchner mais dedicou atenção ao longo deste ano foi a inflação. Dados preliminares do Instituto de Estatísticas e Censos (Indec) indicam que nos primeiros 15 dias deste mês a inflação teria sido de 0,7%. A inflação acumulada entre janeiro e novembro foi de 8,8%. Desta forma, a inflação de 2006 poderia encerrar-se em 9,5%. Para deter a escalada inflacionária Kirchner não hesitou em implementar o polêmico congelamento de preços. O congelamento iniciou em dezembro do ano passado com os supermercados e rapidamente foi ampliado para vários setores da economia. Para implementá-la, Kirchner não hesitou em ameaçar empresários com a convocação de boicotes, mobilização de piqueteiros e rigorosas fiscalizações do Fisco. O principal artífice do congelamento foi o Secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, que - segundo as más línguas - costuma colocar seu revólver em cima da mesa de negociações antes de iniciar as discussões sobre preços com os empresários. A procura desesperada de conseguir 9% de inflação levou o presidente Kirchner ao confronto direto com os produtores agropecuários, furiosos com a fixação de preços de referência para legumes, verduras, frutas e carne. Para forçar uma queda do preço da carne - o fundamental alimento da mesa dos argentinos - Kirchner até limitou drasticamente as exportações do produto. Os empresários agropecuários foram os únicos que enfrentaram Kirchner, contra quem realizaram duas greves do setor. A consultoria Ecolatina, vinculada ao ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, afirmou que a política de congelamento possui "custos ocultos". Segundo a consultoria, muitas empresas, que não podem ajustar os preços, optaram em reduzir o conteúdo dos pacotes e diminuindo a qualidade, mas mantendo o valor original. O ex-presidente do Banco Central, Javier González Fraga, define a política de congelamento como "histérica" e o modus operandi para aplicá-la como "umas prensadas". Segundo ele, esse tipo de política não pode prolongar-se por muito tempo. Fraga e outros analistas consideram que o congelamento de preços não passa de uma "estratégia eleitoral". O segundo "9", de desemprego, seria o mais difícil de atingir, já que a última medição do Indec havia registrado uma proporção de 10,2%. Mesmo que o índice caísse para 9%, o desemprego de único dígito seria apenas oficial, já que na realidade, mais de um milhão de pessoas desempregadas recebem um subsídio de US$ 50 por mês. estas pessoas subsidiadas pelo governo são consideradas "empregadas", e portanto, não entram no índice de desemprego. Caso fossem contabilizadas de acordo com sua verdadeira situação, o desemprego do trimestre passado seria de 12,1%. O terceiro "9", o PIB, poderia arranhar esse nível desejado por Kirchner. Nos últimos três anos, a economia argentina cresceu - contrariando até as previsões mais otimistas - uma média de 9%. Para Kirchner, repetir a dose em 2006, seria um trunfo não visto em mais de meio século neste país. Na semana passada, o Indec anunciou que nos três primeiros trimestres deste ano o PIB registrou uma alta de 8,4%. Boa imagem Uma pesquisa da consultoria OPSM indica que os argentinos estão satisfeitos com o andamento da economia e estão otimistas. Segundo a pesquisa, 53,6% dos entrevistados possuem expectativas positivas em relação ao futuro. Os pessimistas constituem um total de 5,7%. O resto não se considera nem otimista nem pessimista. Em relação à política econômica do governo Kirchner, 43,8% a respaldam, enquanto que 41,8% a definem como "mais ou menos". Os críticos se reduzem a 11,4%. Segundo a pesquisa, 57,7% dos entrevistados possuem uma imagem positiva do presidente Kirchner.