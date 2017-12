Kirchner faz duras críticas a Anne Kruger O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, fez hoje duras críticas à numero dois do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Kruger. Ele afirmou que ela "é uma das responsáveis pelo grande endividamento do país". De acordo com site da imprensa argentina, o presidente afirmou ainda que Kruger defendeu o modelo "menemista" da década de 90 que levou a Argentina à situação econômica e financeira na qual se encontra. Kirchner informou também que, ao final de fevereiro, vai se reunir com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez, na cidade de Purto Ordaz. "Se o convite foi confirmado, iremos", disse Kirchner. Esse encontro deverá ocorrer logo depois da reunião do Grupo dos 15, do qual fazem parte os países em desenvolvimento, que será realizada na Venezuela.