Kirchner pede fim de créditos para fábrica no Uruguai Três dias depois de ter mostrado sinais de apaziguamento ao convidar o rei Juan Carlos I da Espanha para colaborar no diálogo entre a Argentina e o Uruguai na "Guerra da Celulose", o presidente Néstor Kirchner virou a mesa e retomou a escalada contra o governo do presidente Tabaré Vázquez. Nesta terça-feira, Kirchner encaminhou uma carta ao presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz, para solicitar que o organismo financeiro não solte um centavo sequer em créditos à Botnia, empresa finlandesa que está construindo a todo vapor uma fábrica de celulose no município uruguaio de Fray Bentos, à beira do rio Uruguai, que divide os dois países. A manobra pretende atrasar a concessão do financiamento até que fiquem claros os resultados da intervenção do rei da Espanha no contencioso que agita os governos em Montevidéu e Buenos Aires. Esta é a maior crise diplomática entre os dois países desde 1955. Na carta, Kirchner sustenta que o Banco Mundial deve respeitar o princípio de equilíbrio entre as partes, pois considera que se o organismo financeiro conceder créditos à fábrica de celulose, a Corte Internacional de Haia, que está analisando o litígio, poderia inclinar-se a favor do Uruguai. A data para a oficialização do crédito é o 16 de novembro. No fim de semana, em Montevidéu, durante a cúpula de países ibero-americanos, Kirchner solicitou ao rei Juan Carlos que - de alguma forma - colaborasse no conflito entre suas duas ex-colônias. O rei espanhol concordou em participar na categoria de "facilitador" do diálogo. Ou seja, ele só poderá dar "bons ofícios" no caso de ambos os países lhe pedirem ajuda. Na prática, o rei seria a figura que - por seu simbolismo de peso no mundo latino-americano - conciliaria os dois lados, que atualmente mostram-se irreconciliáveis. Na ocasião, Kirchner fazia pose de pessoa aberta ao diálogo. O governo Vázquez, imediatamente concordou com a "facilitação" do rei. Em Montevidéu, o Ministro do Ambiente, Mariano Aranda, afirmou que a colaboração do rei servirá para deter "a crescente xenofobia" argentina. O pivô da crise são as fábricas de celulose planejadas para ser instaladas nas margens do rio Uruguai. Os habitantes argentinos da área da fronteira rejeitam as fábricas, pois consideram que elas poderão causar uma catástrofe ambiental e econômica. Há vários meses eles realizam piquetes de forma intermitente em duas das três pontes que ligam os dois países, para pedir a suspensão das obras. Os piquetes causaram quase US$ 500 milhões em perdas ao Uruguai. Kirchner, que jamais teve posições ambientalistas, deu a bênção aos manifestantes argentinos, e os apoiou na campanha contra o Uruguai, apelando a organismos internacionais, tal como o Tribunal de Haia. Os uruguaios defendem as fábricas com unhas e dentes. Sua construção transformou-se em uma "causa nacional" que - pela primeira vez na História - uniu todos os partidos políticos, a opinião pública e o empresariado. Eles alegam que elas possibilitarão o renascimento da economia uruguaia. O total de investimentos das fábricas é de US$ 1,8 bilhão, o equivalente a 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Vázquez reclama dos piquetes, os quais define como uma "violação ao princípio de livre circulação de bens e pessoas do Mercosul". Em diversas ocasiões o presidente Vázquez pediu a intervenção do Mercosul no caso. Mas, o governo brasileiro, para não entrar na "ratoeira" da crise platina, argumenta que trata-se de uma "questão bilateral". A finlandesa Botnia está a todo vapor, e poderia ser inaugurada até o final de 2007. A espanhola Ence, diante das pressões argentinas, decidiu suspender sua construção em Fray Bentos e está analisando outro lugar para instalar-se em território uruguaio. Um alternativa especulada nos últimos dias é que poderia localizar-se em Carmelo, perto da foz do Uruguai, onde este rio encontra-se com o Paraná para formar o rio da Prata. Uma terceira fábrica, da sueca Stora Enso está projetada para o interior do Uruguai, sobre as margens do rio Negro, que atravessa o país de nordeste a sudeste. O governo uruguaio admitiu nesta terça que uma quarta fábrica estaria desembarcando em breve no país, o que indica que o governo Vázquez está determinado a transformar o Uruguai em uma potência da área de celulose. Temores O governo Vázquez teme que o presidente Kirchner, em sua escalada anti-uruguaia, suspenda abruptamente nos próximos meses o envio de energia elétrica para o Uruguai. A declaração é de Gerardo Rey, presidente da empresa estatal de energia elétrica UTE. Por causa da crise energética que assola o país há meses, o Uruguai começou a importar eletricidade da Argentina. Sem essa remessa de energia, o governo Vázquez seria obrigado a implementar um grave racionamento.