Kirchner tem 76% de imagem positiva O presidente Néstor Kirchner desfruta de 76% de imagem positiva, segundo pesquisa da consultoria Rouvier & Associados. O consultor Ricardo Rouvier disse que a imagem positiva de Néstor Kirchner "cresceu muito desde que ele assumiu até o momento" e que a cifra de 76% está formada por 60% dos entrevistados que dizem ser "boa", e 16% que considera "muito boa". Rouvier compara os números aos registrados no início do governo de Fernando de la Rúa que tinha 70% de imagem positiva, embora este alto índice tenha durado somente cerca de três meses. Ele considera que na Argentina, "renasceu uma certa expectativa, certa esperança moderada, depois do que aconteceu no último ano e meio, com a crise política, econômica e social".