Kirchner vai se reunir com Lula na terça-feira, diz Clarín Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner se reunirão na terça-feira, em Brasília, para "limar as asperezas", segundo afirma o jornal argentino Clarín. A reunião começou a ser organizada na semana passada, quando o chanceler Celso Amorim se encontrou com seu colega Rafael Bielsa, em Washington. O jornal diz que "Lula traçou uma estratégia para reconstituir o vínculo deteriorado com a Argentina. Exigiu de vários de seus ministros que intensifiquem os contatos com seus pares argentinos. Entre os colaboradores a quem se pediu ações rápidas estão o da Fazenda, Antônio Palocci Filho; o chanceler Celso Amorim; o ministro coordenador José Dirceu; e o ministro de Indústria, Luiz Furlan".