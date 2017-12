Kirchner visitará Cuba em fevereiro O presidente da Argentina, Nestor Kirchner, decidiu que visitará Cuba, em fevereiro, após a melhora do clima entre os dois países. O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Rafael Biesa, fez o anúncio da viagem de Kirchner, ontem à noite, antes do encontro com o presidente cubano Fidel Castro. Na segunda-feira, Bielsa apresentou o novo embaixador argentino em Cuba preenchendo um posto que estava vago há dois anos. O novo embaixador será Raul Abraham Taleb. Bielsa é a primeira autoridade de primeiro escalão do governo argentino a visitar Cuba depois de 15 anos. As relações entre os dois países esfriaram em 1990, quando a Argentina estreitou seu relacionamento com o governo norte-americano.