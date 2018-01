Klabin registra lucro líquido de R$ 602 milhões

SÃO PAULO - A Klabin registrou lucro líquido de R$ 602 milhões no primeiro trimestre de 2017, uma queda de 44% na comparação com o mesmo período do ano passado.

De janeiro a março deste ano, o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 539 milhões, um leve aumento de 5% ante 2016. A margem Ebitda ajustada no período caiu de 35% para 29%.

A receita líquida da Klabin avançou 28% em um ano, para R$ 1,867 bilhão.

A empresa registrou despesas financeiras de R$ 325 milhões no trimestre, redução de R$ 29 milhões em relação ao quarto trimestre de 2016, e receitas financeiras de R$ 266 milhões no trimestre, R$ 87 milhões acima do observado no trimestre exatamente anterior. Desta forma, o resultado financeiro no período, excluídas as variações cambiais, foi negativo em R$ 60 milhões, R$ 116 milhões melhor em relação ao quarto trimestre e no mesmo patamar primeiro trimestre de 2016.