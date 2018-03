Klabin sai de prejuízo com melhora na linha financeira A Klabin, maior fabricante de papéis para embalagens do país, anunciou lucro líquido de 183 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 256 milhões um ano antes, beneficiada principalmente pela melhora na linha financeira. O resultado operacional também contribuiu para a reversão do resultado final, diante do ligeiro crescimento no volume de vendas e da redução do custo unitário dos produtos. No trimestre, a geração de caixa medida pelo Ebitda totalizou R$ 199 milhões, alta de 28% ante um ano antes.