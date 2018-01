Klabin sai de prejuízo para lucro de R$ 1,0 bilhão em 2003 A Klabin fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 1,0 bilhão, depois de registrar prejuízo de R$ 208,296 milhões em 2002. A receita líquida da companhia teve alta de 5,54%, para R$ 2,970 bilhões no ano passado. O lucro bruto saiu de R$ 1,265 bilhão, em 2002, para R$ 1,346 bilhão, em 2003. As despesas operacionais totalizaram R$ 692,488 milhões, ante a R$ 613,789 milhões do exercício anterior. As despesas financeiras líquidas da empresa recuaram 53,58%, para R$ 448,937 milhões em 2003. O resultado operacional da companhia ficou positivo em R$ 204,117 milhões, ante a perda de R$ 316,138 milhões em 2002. A Klabin teve receita não operacional de R$ 924,115 milhões no ano passado, ante a perda não operacional de R$ 12,016 milhões no ano anterior. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 1,817 bilhão. Todos os dados são consolidados.