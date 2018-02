Klabin tem lucro de R$207 mi no 2o trimestre A Klabin, maior produtora brasileira de papéis para embalagens, divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 207 milhões de reais no segundo trimestre, ante ganho de 98 milhões de reais um ano antes. A geração de caixa medida pelo Ebitda totalizou 200 milhões de reais de abril a junho, contra 169 milhões de reais no mesmo intervalo de 2006. A margem Ebitda foi de 28 por cento, ante 25 por cento no segundo trimestre do ano passado. (Por Cesar Bianconi)