Klabin vende participação em empresas Kimberly-Clark A Klabin S.A. acaba de informar que vendeu, por R$ 408,6 milhões, suas participações na Kimberly-Clark Tissue do Brasil Ltda e Kimberly-Clark Argentina S.A., em cada uma das empresas essa participação era de 50%. Segundo o diretor geral da Klabin, Miguel Sampol, a transação está em sintonia com a decisão da companhia, já anunciada anteriormente, de focar em áreas estratégicas da indústria de embalagem: madeira, papéis, cartões e produtos de embalagem de papel. "As empresas vencedoras estão concentrando seus esforços em negócios dos setores em que têm melhor desempenho. É o que estamos fazendo."