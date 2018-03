KLM amplia cooperação de partilha de rota com a TAM A companhia aérea holandesa KLM Royal Dutch Airlines NV anunciou em comunicado que expandirá sua cooperação existente de partilha de rota com a TAM Linhas Aéreas SA. O novo contrato possibilita à KLM partilhar vôos operados pela TAM no Brasil entre São Paulo e Rio de Janeiro a partir de 30 de março de 2003. Os vôos KL 3000/3001 farão conexão em São Paulo para a rota Amsterdã - São Paulo da KLM que opera cinco dias por semana. A KLM e a TAM já exploram uma operação semelhante de partilha de rota entre São Paulo e Buenos Aires na Argentina, informou a empresa holandesa.